Netflix Christmas Universe: esiste davvero il multiverso Netflix?

Esiste davvero il Netflix Christmas Universe? E con questa espressione ci riferiamo ad un universo condiviso di casa Netflix formato da commedie romantiche natalizie. Si, esiste davvero perchè tutte o quasi le rom-com di Natale sono connesse tra di loro.

Netflix Christmas Universe: tutto quello che dovete sapere

A partire dal film “Christmas Inheritance” del 2017, Netflix ha iniziato a collegare alcuni dei suoi più grandi film natalizi tra di loro. Come? Mediante cameo di personaggi di un film in un altra pellicola oppure mostrando parti di un film nella TV che i protagonisti di un altro film stanno guardano, oppure ancora mediante piccole menzioni di luoghi o personaggi.

Secondo i dati di Netflix, “Falling For Christmas” è il film di maggior successo dell’universo, essendo rimasto nella top ten dei film più visti di Netflix per sei settimane nel 2022 e tornandoci per un’altra settimana nel novembre 2023.

Ok ma quali sono davvero le connessioni? Quella più importante riguarda il cameo dei protagonisti di The Christmas Prince Trilogy all’incoronazione di Margaret nel secondo film di The Princess Switch. In The Knight Before Christmas con protagonista sempre Vanessa Hudgens, viene menzionata Aldovia e Madison data l’attrice potrebbe essere sempre una parente della protagoniste di The Princess Switch

Nella maggior parte dei casi però, come nel recente Hot Frosty, i film dell’universo Netflix appaiono sulla TV che i protagonisti stanno guardano facendo capire allo spettatore che i film sono connessi ma che potrebbero appartenere e multiversi distinti; oppure come in The Merry gentleman appaiono foto incorniciate dei reali di Aldovia palesando la loro esistenza nel mondo di quel film.

Insomma Netflix ha costruito il suo universo natalizio alla Marvel e lo troviamo delizioso. A voi piacciono le connessioni tra i film e quale è il vostro film di natale Netflix preferito?

