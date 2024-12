Ariana Grande e la sua pausa dalla musica per dedicarsi alla recitazione

Ariana Grande ha recentemente annunciato una pausa dalla musica per dedicarsi alla recitazione. In un’intervista con Variety, ha spiegato che, sebbene la musica sia sempre stata centrale nella sua vita, al momento sente che è il grande schermo ciò che la fa sentire a casa.

Come sappiamo Ariana sta ottenendo un grande successo con il suo ruolo di Glinda nel film Wicked, che l’ha portata a ricevere anche una nomination ai Golden Globe. Questa esperienza ha riacceso in lei la passione per la recitazione e ha deciso di esplorare altre forme d’arte.

Nonostante la pausa, Ariana Grande ha espresso la sua gratitudine nei confronti deii fan per il continuo amore e supporto. Ha anche chiarito che la musica rimarrà sempre parte della sua vita, ma per ora vuole concentrarsi sulla carriera cinematografica.

“Mi sento così grata per la recitazione, e penso che i miei fan sappiano che la musica e stare sul palco faranno sempre parte della mia vita ma non credo che succederà a breve. Penso che nei prossimi anni esploreremo forme d’arte diverse, e credo che recitare stia diventando come una casa per me in questo momento. Sono grata per la loro comprensione. Sono così riconoscente per il modo in cui siamo cresciuti insieme durante tutto questo percorso con Wicked. Ma la musica farà sempre parte della mia vita”.

I fan, dal canto loro, sono stati comprensivi e hanno espresso il loro supporto per questa nuova avventura artistica. Molti sperano di vedere la loro icona preferita tornare sulle scene in un futuro non troppo lontano. Altri temono che la pausa possa diventare eccessivamente lunga.

D’altronde, sono molte le star che hanno scelto di mettere in stand-by la carriera musicale per dedicarsi ad attività imprenditoriali, come moda e make-up, e ad altre forme di espressione creativa.

Cosa ne pensate di questa pausa di Ariana Grande?