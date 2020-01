Enrico Nigiotti, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, sarà uno dei concorrenti BIG in gara al Festival di Sanremo 2020.

Il pezzo con cui il cantante si presenta in gara alla kermesse si intitola Baciami adesso. Sarà questa la seconda partecipazion di fila dell’artista toscano, lo scorso anno in gara con il brano Nonno Hollywood. A proposito, vi ricordiamo che avevamo avuto la fortuna di fare quattro chiacchiere con l’artista proprio durante la settimana del Festival.

In una recente intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, l’artista ha avuto l’occasione di raccontarci le curiosità sul suo pezzo e, in particolare, il significato della canzone.

Il pezzo è un bel pezzo. Baciami adesso parla d’amore. Un po’ come se fosse una morale, da un certo punto di vista. A me le canzoni d’amore mi hanno sempre portato bene perché mi hanno sempre fatto rinascere. Io credo che le storie d’amore molto spesso finiscono per delle strategie più che per la fine del sentimento. A volte bisognerebbe forse levare l’orgoglio e dire “Oh, mi dai un bacio?” e provare a vedere se cambia. Sono due persone che si ringhiano da lontano ma che si vogliono sempre più vicine. Parla della forza di un bacio che aggiusta tutto.

Qui sotto trovate il video dell’intervista integrale di Enrico Nigiotti!

Qui sotto trovate la lista completa con tutti i BIG e le canzoni in gara a Sanremo 2020!

Alberto Urso – Il Sole ad Est

Achille Lauro – Me ne frego

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Junior Cally – No grazie

Marco Masini – Il Confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo Sappiamo entrambi

Tosca – Ho amato tutto

RIta Pavone – Niente (Resilienza 74)