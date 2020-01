I titoli di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 sono stati annunciati questa sera, 6 gennaio, in occasione di una speciale puntata de I Soliti Ignoti in diretta su Rai Uno. Come promesso, Amadeus, il direttore artistico e conduttore, ha confermato i titoli di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020, confermando inoltre alcuni succosi rumors.

Già, perché nelle scorse ore si era fatto un gran parlare di un annuncio “a sorpresa”. Amadeus ha annunciato i nomi di altri due BIG che parteciperanno alla Kermesse, in programma dal 4 all’8 febbraio prossimi. Stiamo parlando di Massimo Ranieri e di

Ecco i titoli di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020

Qui sotto trovate la lista dei 24 BIG in gara a Sanremo 2020 e i titoli delle loro canzoni! (in aggiornamento)

Alberto Urso – Il Sole ad Est

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato

Elettra Lamborghini

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante

Junior Cally

Marco Masini

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi

Riki – Lo Sappiamo entrambi

La gara delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo

Vi ricordiamo, inoltre, che Amadeus ha deciso di modificare il regolamento della sua kermesse rispetto alle precedenti. A Sanremo 2020, infatti, vedremo il ritorno della gara delle Nuove Proposte. Anche per quest’anno, i partecipanti “esordienti” al Festival sono arrivati a calcare il palco dell’Ariston grazie al concorso Sanremo Giovani.

Una parte di loro, tra l’altro, proviene dal contest Area Sanremo. Infine, l’ottava concorrente, Tecla Insolia, ha staccato il suo biglietto per l’Ariston grazie alla vittoria a Sanremo Young 2019.

Qui sotto trovate i titoli di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2019 nella categoria Nuove Proposte!

Leo Gassmann – Vai bene così

Fasma – Per sentirmi vivo

Fadi – Due noi

Marco Sentieri – Billy Blu

Eugenio in via di gioia – Tsunami

Matteo Faustini – Nel bene e nel male

Gabriella Martinelli e Luna – Il Gigante di acciaio

8 marzo – Tecla Insolia