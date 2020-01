Le terrificanti avventure di Sabrina: NYX lancia la palette della serie

Come già sappiamo Le terrificanti avventure di Sabrina 3 arriveranno tra pochissimo su Netflix con la terza stagione (leggi i dettagli). Sabrina tornerà a partire dal 24 gennaio 2020! Dopo il poster e il trailer “infernale” Netflix (guardalo qui) non vediamo l’ora di iniziare a vedere questa terza parte. Il magico mondo di Sabrina ha ispirato la casa di cosmetici NYX per una nuova palette. Ecco qualche dettaglio in più.

Con la palette Libro degli incantesimi de Le terrificanti avventure di Sabrina potrete avere tutto, si legge sulla presentazione del prodotto. Volete percorrere il cammino della notte ed evocare il vostro lato oscuro? O essere luminosi durante il cammino della luce? La scelta è vostra, streghette. Questa magica collezione contiene 30 diversi ombretti in diverse versioni per rifinire il vostro look in modo matte, metallizzato e scintillante. Ci sono poi due meravigliosi blush e un highlighter così luminosi da accecarvi.

Il vostro libro degli incantesimi vi aiuterà a scegliere tra i diversi possibili look proprio come Sabrina. Prima volta nel mondo della magia? Non vi preoccupate avrete tutti i consigli per affrontare i pericoli con un un look divino. Con il potere del make-ip di NYX potrete abbracciare ogni lato di voi stesse proprio come fa la vostra mezza strega preferita. Quindi quale tipo di strega volete essere oggi?

Per avere una visione più completa della palette per il vostro make-up andate sul sito ufficiale:

https://www.nyxcosmetics.com/

Ecco il lancio della palette ispirata a Le terrificanti avventure di Sabrina: