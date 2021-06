Anna Pettinelli e Aka7even sulla nuova edizione di X Factor: una copia di Amici?

Anna Pettinelli e Aka 7even, durante una diretta su Instagram dopo Amici, hanno commentato i grandi cambiamenti che ci saranno nella nuova edizione di X Factor.

“Hai visto che hanno tolto le categorie? Fanno tutti contro tutti. È proprio una scopiazzata terribile di com’è Amici praticamente”, ha detto l’insegnante.

A questa affermazione, dal canto suo, il cantante ha preferito non rispondere e mantenere un atteggiamento piuttosto neutro. Forse anche per non apparire erroneamente risentito nei confronti del talent visto che non superò le audizioni a cui partecipò anni addietro presentandosi come Luca Marzano.

La frase pronunciata da Anna Pettinelli, accolta duramente dalla stampa, sta facendo molto discutere in quanto molti ritengono che rappresenti una caduta di stile criticare così apertamente, e senza la possibilità di una replica, il programma che rappresenta il principale competitor di Amici.

Anche perché in questi anni, Maria De Filippi ha quasi sempre evitato di nominare X Factor, anche quando i due talent show si sono in qualche modo intrecciati. Quando lo ha fatto, però, la conduttrice ha pronunciato il programma avversario con il massimo rispetto parlandone come una valida alternativa al suo. Una strada altrettanto valida che permette ai talenti emergenti di farsi conoscere dal grande pubblico.

Ma cos’è che Anna Pettinelli ha commentato esattamente riguardo la nuova edizione di X Factor? Secondo la professoressa, i cambiamenti di quest’anno avvicinerebbero troppo lo svolgimento del talent di Sky al meccanismo di Amici, tanto da farlo sembrare una brutta copia. Quest’anno, infatti, non ci saranno più le consuete quattro categorie.

La selezione, da parte dei quattro giudici, dei 12 concorrenti che prenderanno parte ai Live Show sarà infatti solo in base al talento. E voi cosa ne pensate su quanto è stato affermato da Anna Pettinelli?