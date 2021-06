I quattro giudici della precedente edizione di X Factor, sono ufficialmente confermati: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika torneranno al tavolo della giuria.

Accanto a questa conferma, però, ci sarà una piccola grande rivoluzione per il talent show di Sky. Le tradizionali categorie Under Donna, Under Uomini, Over e Gruppi, esistenti sin dagli albori del programma, quest’anno sono del tutto abolite.

Nessuna limitazione né suddivisione per genere ed età dunque: sarà solo il talento l’unica determinante per la scelta dei concorrenti.

Tuttavia, i quattro giudici avranno l’obbligo di portare nella propria squadra tre membri e ai Live almeno un solista e almeno una band, come riportato da Gossip e Tv.

X Factor, per la prima volta nella storia del format, abbandona la suddivisione dei concorrenti nelle tradizionali categorie basate sul genere, l’età o la formazione musicale (singoli o band) e sceglie di mettere ancora più al centro la musica, senza etichette e senza confini. I giudici potranno scegliere concorrenti che davvero somigliano a loro e alla loro idea di musica, sulla base esclusivamente del loro talento e della validità del loro progetto artistico, senza alcuna ulteriore distinzione basata su criteri che non siano artistici.

Il meccanismo di X Factor 2021

Nelle Audition il totale dei concorrenti che hanno ottenuto un parere favorevole nelle prime selezioni sarà ridotto fino a raggiungere quota 48 per accedere ai Bootcamp.

Successivamente, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice i 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti i solisti che le band senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

Le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, e poi gli Home Visit. Da queste due fasi, emergeranno per ogni squadra i 3 concorrenti che poi arriveranno agli ambiti Live.