Elite 5 è già stata confermata da Netflix. Ecco cosa sappiamo finora

Da ieri è disponibile su Netflix la quarta stagione della serie spagnola Elite (qui la recensione). Questi nuovi episodi non ci hanno entusiasmato o emozionato perciò non sappiamo se gioire all’idea che ci sarà una quinta stagione. La serie infatti ha già avuto il via libera per il rinnovo lo scorso febbraio. Ecco cosa sappiamo finora e cosa possiamo aspettarci

Come tutti già sappiamo Lu, Nadia e Carla hanno detto addio a Elite dopo la terza stagione. Tra le notizie già diffuse sappiamo che anche Omar (Omar Ayuso) e Samuel (Itzan Escamilla) sono pronti a salutare la serie Netflix. Se il ruolo di Omar è stato piuttosto secondario nel corso della quarta parte e nel finale la sua storia sembra conclusa non possiamo dire lo stesso di Samuel. Infatti, il ragazzo è stato tra i protagonisti e nel finale della quarta stagione gioca un ruolo importante. Come decideranno di spiegare la loro assenza ancora non sappiamo dirlo. Tra l’altro in alcuni post su Twitter Itzan sembra aver girato qualche episodio.

Nella quinta stagione di Elite diventeranno ancora più centrali le new entry che non abbiamo per nulla apprezzato. Dato che le riprese sono in corso già da marzo i nuovi episodi potrebbero arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Tra le notizie già ufficiale anche l’ingresso nel cast di Valentina Zenere annunciato a Febbraio. Se la trama ci ha incuriosito, emozionato e commosso nelle prime tre intere stagioni non possiamo dire lo stesso della quarta. Staremo a vedere se qualcosa migliorerà nella quinta.

📲 | Claudia Salas, Itzan Escamilla y Jaime Vaca via Instagram & Instagram Stories. ¿Último día de rodaje de #Élite5 ? pic.twitter.com/Ogkiaasylb — Manu Ríos Latin (@ManuRiosLatin) June 16, 2021