X Factor 2021: audio, testo e significato dell’inedito Fegato di Erio

Fegato di Erio è uno degli inediti presentati in occasione della puntata dei Live X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Con la firma d’autore di Giuliano Sangiorgi. Il brano di Erio è il coraggio della vulnerabilità, significa accettare profondamente se stessi e brillare a misura propria, avere la forza d’animo per vivere serenamente quella normalità che appare quasi un fallimento nella contemporaneità, così dominata dalla competizione e dalla fame di successo.

Fegato è un brano costruito su uno storytelling musicale complementare al testo, attraverso un crescendo inarrestabile ricco di variazioni dinamiche e di raddoppi ritmici che accentuano le sfumature emotive del brano dalla prima all’ultima nota.

Testo Fegato di Erio

Il coraggio di avere paura, e di dirlo senza tante storie

Senza fare giri di parole, per non perdere la direzione

Il coraggio di restare fermi, quando tutto intorno poi si muove

Il coraggio di lasciare spazio a chi ha la forza

La forza di cambiare

Ci vuole fegato per essere normale

Ci vuole cuore per poi capirlo bene

Ci vuole anima per esserne capace

Ci vuole senso per riconoscere la fine

Ci voglio io che ho tutte queste cose

E so combattere per dare a te ragione

Ci voglio io che metto questa pace

Al primo posto, al primo posto

Di ogni stupidissima ragione

Ci vuole fegato per non aver coraggio

Il coraggio di non essere il migliore, anche a costo di sbagliare

In un mondo fatto di luci aver la forza

Aver la forza di non brillare

Il coraggio di restare spenti, quando è tutto un divampare

E non aver paura, non aver paura di sentimenti

Che non cambiano poi le cose

(Che non cambiano poi le cose)

Ci vuole fegato per essere normale

Ci vuole cuore per poi capirlo bene

Ci vuole anima per esserne capace

Ci vuole senso per riconoscere la fine

Ci voglio io che ho tutte queste cose

E so combattere per dare a te ragione

Ci voglio io che metto questa pace

Al primo posto, al primo posto

Di ogni stupidissima ragione

E del coraggio chi se ne fotte

Ci vuole fegato