Sanremo: La Faccia e il cuore di Gessica Notaro e Antonio Maggio (audio e testo)

La faccia e il cuore è il titolo del duetto tra Gessica Notaro e Antonio Maggio, ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2020. La canzone è stata scritta da Ermal Meta e viene presentata per la prima volta, in anteprima, proprio stasera.

Il brano è un invito a combattere la violenza sulle donne, è quanto che dichiara Amadeus al termine dell’esibizione.

Antonio Maggio è stato il vincitore di Sanremo Giovani nel 2013, Gessica Notaro è una giovane che non ha mai perso la sua più grande passione, quella di cantare. I due ragazzi sono legati da una grande amicizia, nata sul set di un videoclip musicale, ed è proprio la musica che oggi è il mezzo per questo importante messaggio.

Audio

Sanremo 2020 - Gessica Notaro e Antonio Maggio cantano "La faccia e il cuore"

Testo

Ora guardati allo specchio

Dopo dimmi cosa vedi

ma c’è una donna ancora in piedi

ancora in tempo a decidere che

non conta niente all’infuori di te

E che i baci non mordono

gli abbracci non rompono

E invece guardami invece tu

dimmi se mi riconosci

so che sono un po’ cambiata

ma se ti impegni un po’ ci riesci

potevi sciogliermi i dubbi che avevo

coi miei capelli a sentirmi

più bella

però mi hai sciolto il sorriso

ma io ho quello di riserva

Tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

che se le tiri fuori

non fai la differenza

tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

che se le tiri fuori

è per una carezza

solo una carezza

Si muore pure restando in vita

Quando si resta indifferenti

Sembrano cose da telegiornale

finchè non saltano pure i denti

i segni restano distintivi

e per la vita mi porto dentro

donna coraggio donna vera

donna che non devi stare zitta

non dare troppa confidenza al dolore

perché altrimenti se ne approfitta

finchè c’è fiato per dire basta

c’è ancora un fiore dopo una tempesta

ma tu non devi scegliere

tra la faccia e il cuore

Tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

che se le tiri fuori

non fai la differenza

tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

che se le tiri fuori

è per una carezza

solo una carezza

E ho imparato che i baci non mordono

che gli abbracci più forti guariscono

che la vita è uno spazio da conquistare

finché te ne rimane

e ho imparato persino ad amare

anche se non è stato facile

devi salvare la faccia e il cuore

la faccia e il cuore

Tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

che se le tiri fuori

non fai la differenza

tieni le mani in tasca

tieni le mani in tasca

e se le tiri fuori

è per una carezza

solo una carezza

Tieni le mani in tasca

è solo una carezza

tieni le mani in tasca