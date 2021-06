Deddy e Rosa si sono lasciati: la ballerina conferma e spiega il perché

È davvero finita la storia tra Deddy e Rosa Di Grazia. I due ragazzi si sono lasciati, proprio come si sospetta ormai da settimane.

Come la ballerina aveva promesso ai suoi fan, Rosa ha trovato il momento giusto per rompere il silenzio sulla questione e lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha spiegato tutto, compreso il motivo per cui ha taciuto finora.

Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. […]. Questo silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato soprattutto non è colpa di nessuno, semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. […] Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene.