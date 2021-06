Rosa di Grazia e Deddy si sono lasciati? La ballerina risponde ai fan

Rosa di Grazia e Deddy si sono lasciati? Questa domanda è senza ombra di dubbio quella che i fan di Amici 20 si sono fatti più spesso fin da quando Rosa è stata eliminata dal programma. Deddy ha proseguito il suo percorso fino alla finale, e poi che cos’è successo?

La risposta a questa domanda, per il momento, non ce l’abbiamo. Perlomeno una risposta certa. Quel che è sicuro è che nessuna delle due parti ha intenzione di parlare della cosa. Ed è dopo tutto comprensibile.

Rispettare la privacy delle persone è sempre importante, particolarmente quando si tratta di argomenti delicati e personali come le relazioni. Argomenti che possono facilmente “triggerare” le parti prese in causa.

Rosa, in ogni caso, ha in qualche modo voluto fare chiarezza sulla questione in una recente diretta con Martina, Esa e Raffaele e con una Storia postata poco dopo.

Rosa di Grazia e Deddy si sono lasciati? Ecco come risponde la ballerina

Com’era prevedibile, nel corso della lunga diretta (Rosa è riuscita a tornare su Instagram da pochi giorni) i fan e i followers della ballerina non hanno chiesto altro.

Fra i commenti in tempo reale non si contavano infatti i messaggi rivolti a Rosa riguardo la sua relazione, attuale o appartenente al passato che sia.

A cercare di distogliere l’attenzione dall’argomento è stata Martina, che ha più volte provato a cambiare argomento e a cercare domande ben più interessanti. Rosa si è chiusa in un silenzio di tomba, per poi chiarire un punto a diretta finita.

La ballerina ha infatti precisato di voler chiarire la situazione una volta e per tutta in separata sede, a tempo debito. Una risposta a questa domanda arriverà, dunque, ma bisognerà aspettare. E noi abbiamo deciso di rispettare la sua volontà!