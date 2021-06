After 3: Kiana Madeira è tra le new entry del cast

Grandi news per i fan della saga di After! Kiana Madeira è tra le new entry di After 3 nel ruolo di Nora. La notizia è stata data tramite i profili social ufficiali della saga cinematografica, ora giunta al suo penultimo capitolo.

After 3 arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 1 settembre.

Il film è diretto da Castille Landon e scritto da Sharon Soboil. Nel cast rivedremo Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. A fianco a loro anche Chance Perdomo, Stephen Moyer e il Premio Oscar Mira Sorvino.

Questa la foto di Kiana Madeira in After 3

La trama di After 3

Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.

Dopo il successo del primo After, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, e l’incredibile risultato del secondo film, che uscito in sala il 2 settembre 2020, oltre ogni aspettativa, ha superato i 4 milioni di euro, arriva al cinema l’atteso sequel After 3, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott).

After è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga AFTER è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).

After 3 è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute: in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali. After We Fell, terzo romanzo originale, è stato pubblicato in due parti: Come mondi lontani e Anime Perdute.