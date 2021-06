Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi nel cast di Battiti Live 2021

Sangiovanni e i Maneskin sono tra gli ospiti della kermesse musicale più attesa dell’estate: Battiti Live! Il cantante vicentino non sarà però l’unico protagonista di Amici 20 a partecipare alla manifestazione. Oltre a Sangiovanni, sono attesi, infatti, anche Aka7even, Deddy e Tancredi. Ritroveremo inoltre i Maneskin, sempre più inarrestabili, la nostra Gaia Gozzi e Irama.

Battiti Live 2021: Sangiovanni tra gli ospiti

L’appuntamento è a partire dal 25 giugno in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba e su Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2 a partire da metà luglio.

Ecco i primi ospiti di questa edizione, riportato da All Music Italia. L’elenco, ancora in attesa di conferma ufficiale, sarà aggiornato nei prossimi giorni:

Aka 7even Baby K Boomdabash Deddy Elettra Lamborghini Gaia Irama Mahmood Måneskin Rkomi Sangiovanni Tancredi The Kolors





Confermati alla conduzione di Battiti Live 2021, Alan Palmieri e, per la quinta volta consecutiva, Elisabetta Gregoraci. Con i collegamenti ritroviamo la giovanissima Maria Sole Pollio.





Anche per questa edizione, a fronte delle restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, Battiti Live si svolgerà con un palco principale ad Otranto, al Castello Aragonese, e avrà poi 3 stage a puntata in altre location della Puglia. Per la precisione: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste.





Per la scorsa edizione, lo show della radio del sud ha ottenuto un share dell’8,24% ed è stato visto complessivamente da 7 milioni di telespettatori. Numeri eccezionali, ancor di più se contestualizzati nel mese di agosto. Battiti è stato il programma più visto sui target di riferimento, i ragazzi sino ai 14 anni, gli uomini tra i 35 e i 44 anni e le donne dai 15 ai 44 anni.

Siamo sicuri che quest’anno rappresenterà una vetrina eccezionale per Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi e sarà un’ulteriore spinta per il loro meritato successo!