Rosa Di Grazia continua a far parlare di sé. Tuttavia, questa volta non si tratta della storia d’amore con Deddy che alcuni ritengono sia finita.

La ballerina, nell’attesa di risolvere i problemi tecnici con il primo account Instagram, ha deciso di aprire un account completamente nuovo. In questo modo potrà restare in contatto con i fan che in queste settimane hanno tanto atteso il suo ritorno sul social network.

Per inaugurare il nuovo profilo la ballerina ha postato alcune storie per annunciare il suo ritorno: “I’m back! #DonnaRosa”, ha scritto. E subito dopo ha aggiunto:

Ok. #DonnaRosaIsBack in tendenza. Sono tornata. Ce l’ho messa tutta, ribadisco che purtroppo sono cose che possono succedere. Ma non sono abituata a mollare, anzi CAZZIMMA ad ogni modo. Sarà in nuovo inizio. Insieme so che possiamo farcela. Da qui pronta a ricondividere e condividere il mio mondo, il mio sogno, la mia arte, Sarà solo un crescendo, confido in voi. Un GRAZIE non sarà mai abbastanza! più forte di prima. Domani sarà un nuovo inizio, un nuovo giorno. Sono pronta, e voi?.

Non solo una storia ma Rosa Di Grazia ha voluto già pubblicare il suo primo post. Ecco quali sono state le sue prime parole:

Vedere la gioia negli occhi della mia famiglia, orgogliosi di me, ciò che mi riempie di più il cuore! Vedere il mio sogno realizzarsi ed ora più che mai continuare ad avere sempre più fame!! “CREDERCI SEMPRE, ARRENDERSI MAI!” Ebbene si! Dopo la tempesta c’è sempre il sole! Più forte di prima, I’m back! Ricomincio da qui, insieme a voi!.

Come dicevamo, sono in molti a credere che Deddy abbia lasciato Rosa. Il cantante lo avrebbe confermato rivelandolo a una sua fan e le parole della ballerina hanno avvalorato l’ipotesi che anche la ragazza stia per voltare pagina.