Amici 20: Giulio Musca è eliminato, entra Deddy (video)

Oggi sabato 28 novembre su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con la scuola di Amici.

Partiamo col dirvi che uno dei ragazzi, purtroppo è eliminato. Si tratta del cantante Giulio e al suo posto entra Deddy. Leonardo, invece, vince la sua sfida contro Gregory, voluta da Arisa.

Tutti gli altri ragazzi riprendono la maglia del programma, dopo essersi esibiti, da parte dei professori che li hanno scelti. Destino incerto per Arianna. La cantante, infatti, rimane con il giudizio in sospeso: Rudy deciderà in settimana se rimarrà o meno. Questo perché la ragazza non sta dimostrando di impegnarsi a sufficienza durante le preparazione settimanale.

La stessa Arianna presenta un suo inedito, ma non trova l’apprezzamento né di Rudy Zerbi né del produttore Michele Canova chiamato (in collegamento da Los Angeles) a valutare i brani dei ragazzi.

Tra i momenti più belli della puntata, un’esibizione su una coreografia ispirata a Spiderman ideata dal ballerino Samuele.

Come avevamo capito sin dall’inizio, quest’anno più che mai i ragazzi devono lottare per rimanere nella scuola. Il rischio di una sostituzione è in effetti sempre dietro l’angolo e oggi ne abbiamo avuto una prova!

Gli inediti di Amici 20

Quest’anno, il compito dell’alunno è mantenere il proprio banco, non è in sfida contro gli altri ma è in sfida solo con se stesso. Durante l’anno il professore farà in modo che il proprio allievo possa presentare il proprio inedito alle radio ed avere delle risposte su come va il mercato discografico.

Il professore farà sentire il pezzo del proprio allievo anche ad alcuni produttori. Se il suo brano piacerà il professore avrà dunque un elemento in più per pensare che ha fatto bene a dare quel banco all’allievo.