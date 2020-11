Il 14 novembre 2020 è ufficialmente iniziato Amici 20! Fra i concorrenti che si sono presentati ai casting in una fase successiva alla data di partenza c’è il cantante Deddy. Su Ginger Generation trovate tutte le curiosità al momento disponibili sul candidato al banco.

Chi è Deddy

Il cantautore Deddy (Dennis Rizzi) ha eseguito ai casting di Amici un suo brano inedito, Nella notte, accompagnandosi al pianoforte. Il ragazzo ha sollevato sin da subito molta curiosità non solo per il suo evidente talento. Ma anche per la sua grande dote espressiva, con la voce e con le parole, che ha ricordato a moltissimi telespettatori un altro cantautore: si tratta di Ultimo!

Inoltre, il brano appena presentato (che ha fatto commuovere alcuni allievi che in quel momento erano seduti al loro banco, soprattutto Arianna Gianfelici) non è l’unica canzone scritta da lui stesso.

Deddy, infatti, ha già pubblicato un altro brano su Spotify e si intitola Forti e Fragili. L’artista è presente anche su TikTok con il profilo @iosonodeddy dove essenzialmente promuove la sua musica.

Riguardo a Dennis sappiamo solo che ha conseguito il diploma presso una scuola superiore di Torino e che tra i suoi artisti preferiti c’è proprio il giovane cantautore romano.

Amici 20: i casting continuano

L’edizione di quest’anno può vantare due novità di spicco. Da un lato Arisa come insegnante di canto. Dall’altra un’icona della danza e dello spettacolo italiano come Lorella Cuccarini. Restano invece capisaldi del team dei professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

La produzione ha deciso che quest’anno non verranno formate le canoniche due squadre di ragazzi. Ogni studente dovrà mantenere il proprio banco con impegno, studio, fatica e ovviamente dimostrando ai professori il proprio talento. Nel farlo, ognuno di loro dovrà difendere il proprio posto nella scuola da altri aspiranti concorrenti con cui rischiano di essere sostituiti.