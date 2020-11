Amici 20: il nuovo meccanismo per le sfide esterne

Maria De Filippi ha annunciato durante la puntata di ieri di Amici che non ci saranno più sfide a squadre, i ragazzi dovranno invece combattere solo per mantenere il loro banco ma non faranno sfide uno contro l’altro.

Inoltre, ci saranno fin da subito altri casting, i professori potranno vedere altri candidati e potranno sostituirli se non sono soddisfatti del loro lavoro. Ma vediamo più nel dettaglio come verrà gestito il meccanismo del pomeridiano (fonte TvBlog.it).

Le regole sono cambiate ad #Amici20: non ci saranno squadre e soprattutto ogni allievo combatterà per il proprio banco! 💪 pic.twitter.com/b2E7UBCUUq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2020

Nessun contatto con l’esterno

Attiva subito la prova gratis di Amazon Music Unlimited! Clicca qui!

Come sappiamo gli alunni di Amici 20 stanno vivendo sin da subito in un residence dove non avranno nessun contatto esterno. Ogni giorno dovranno recarsi da soli a scuola, dove seguiranno le lezioni rigorosamente separati dai loro professori.

La sala prove del ballo sarà divisa da una struttura trasparente, con da un lato i professori e dall’altro lato i loro alunni. Idem per quel che riguarda il canto. Tutto questo per limitare al massimo la possibilità di contatti fra i ragazzi ed i componenti esterni, compresi i docenti.

I ragazzi, durante la loro permanenza nella scuola, non potranno ricevere visite da parte di parenti ed amici. In compenso però gli verranno lasciati i cellulari ed i loro vestiti personali.

Continuano i casting di Amici 20

Gli allievi verranno giudicati dai professori, puntata dopo puntata. E per fare questo i docenti di Amici valuteranno alcuni fattori. Uno di questi sarà dato dal giudizio che alcuni produttori sugli inediti. Altro fattore vedrà il coinvolgimento della maggior parte delle radio italiane riguardo i brani originali.

Parallelamente alla vita scolastica con gli alunni, i professori faranno nel corso della settimana alcuni casting in cui sentiranno e vedranno altri ragazzi e nel caso decideranno se inserirli nella scuola di Amici.

Il professore potrà sostituire un suo alunno con uno che gli è piaciuto durante questi casting. Qualora non voglia eliminare uno dei suoi potrà metterlo in sfida con un ragazzo, che ritiene meno meritevole, di un altro professore.

L’alunno eliminato dal proprio professore però non uscirà subito dal programma ma verrà messo al televoto e solo se supererà una determinata percentuale di consensi potrà restare in gioco ed occupare così il “banco del pubblico“.