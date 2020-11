Deddy di Amici 20 ricorda troppo Ultimo? Questo commento è stato scritto da decine, se non centinaia, di utenti su Twitter quando il concorrente si è presentato per la prima volta in trasmissione.

Deddy di Amici 20 somiglia troppo ad Ultimo? Ecco i commenti su Twitter

In occasione della puntata speciale di sabato 28 novembre, il pubblico ha conosciuto per la prima volta Deddy. L’artista (vero nome Dennis Rizzi) ha cantato il brano, Nella notte, una canzone che ha fatto scattare un campanello di allarme in molti commentatori.

Tanti, tantissimi hanno paragonato l’artista a Niccolò Morriconi, per stile, voce e approccio musicale. Qui sotto potete recuperare alcuni dei commenti.

deddy è un ultimo 2.0 versione pezzotta #Amici20 — vic (@hjsjuliet_) November 28, 2020

Deddy con lo stesso identico timbro di Ultimo ma per Rudy Zerbi ha personalità #Amici20 — n⁷ (@cocochaaneI) November 28, 2020

Deddy mi devi sorprendere ti devi staccare da Ultimo e mi devi convincere #Amici20 — Emanuele Atzori 👨‍🍳 (@Ema_poet) November 28, 2020

si io preferivo deddy anche se sembra ultimo tarocco #circozzi — 𝘨𝘳𝘦𝘵𝘢✈ (@gretaaaaa__) November 28, 2020

L’entrata di Deddy all’interno della scuola di Amici 20 ha comportato l’eliminazione di Giulio Musca, che è rimasto nella scuola per due sole settimane. Da questo momento, dunque, Deddy diventa a tutti gli effetti allievo di Rudy Zerbi.

Ecco come Deddy ha commentato la sua entrata nella scuola:

Sono feliceisimo per me sono anche tanto triste perché si era formato un bellissimo gruppo e vedere le loro reazioni dopo due settmane di convinenza mi dispiace. Spero di integrarmi nel gruppo ed essere accolto com’era stato per Giulio.