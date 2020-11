Amici 20: anticipazioni della puntata del 28 novembre

Domani sabato 28 novembre alle ore 14:10 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con la scuola di Amici.

In collegamento con gli studi Elios ci sarà un produttore americano che valuterà gli inediti di alcuni ragazzi: Esa, Evandro e Leonardo. Gli allievi si esibiranno per essere valutati dai professori che li hanno scelti che potranno decidere se farli rimanere o meno.

Anche questa settimana ci sarà spazio per le sfide esterne, come già sappiamo Gregory è stato scelto da Arisa per sfidare Leonardo. Domani scopriremo se il cantautore manterrà il suo banco o dovrà cederlo al nuovo arrivato.

Gli inediti di Amici 20

Quest’anno, il compito dell’alunno è mantenere il proprio banco, non è in sfida contro gli altri ma è in sfida solo con se stesso. Durante l’anno il professore farà in modo che il proprio allievo possa presentare il proprio inedito alle radio ed avere delle risposte su come va il mercato discografico.

Il professore farà sentire il pezzo del proprio allievo a RTL 102.5, RADIO 105, RADIO ITALIA, RADIO KISS KISS, RADIO SUBASIO e se il pezzo piacerà alle radio il professore avrà un elemento in più per pensare che ha fatto bene a dare quel banco all’allievo. Quindi questa diventa una conferma per il professore.

Le radio però possono risponde che l’inedito non è nella loro linea editoriale ma se il professore investe sull’allievo può provare a convincere le radio che il pezzo è giusto. Se il pezzo invece non è giusto, il professore potrà cercare di trovare insieme all’alunno un altro brano e si potrà lavorare anche sulla produzione per rendere il brano radiofonico.

Inoltre, il brano sarà caricato su una piattaforma digitale e ne verrà controllato l’andamento per capire fino in fondo se l’alunno merita davvero il banco. Il compito del professore sarà quello di permettere all’allievo di mantenere il banco di Amici 20. Ed eventualmente sostituirlo solo se è chiaro che entrambi stanno sprecando del tempo e l’opportunità che può dare questo programma.