Amici 20: Leonardo racconta la sua storia e parla di Sanremo

Tra i concorrenti di Amici 20, troviamo Leonardo Lamacchia che ha già alle spalle una delle esperienze più importanti che un cantante possa fare nel nostro Paese. Stiamo parlando, ovviamente, della sua partecipazione a Sanremo qualche anno fa.

Anche se la convivenza con gli altri ragazzi è appena iniziata, Leonardo si è subito aperto su ciò che quest’esperienza significhi, ad oggi, per lui.

Appena ha fatto il suo ingresso in casetta, era felicissimo, ha salutato i suoi genitori e ha parlato al telefono con Angela, la sorella. A Giulio e Aka7even Leonardo ha raccontato che nel 2017 ha partecipato a Sanremo giovani e si è classificato quarto. Dopo è entrato un po’ in depressione perché il post non è stato incredibile.

Da allora non ha più pubblicato quasi niente di suo e per questo ha anche deciso di fare le valigie ed andare a Milano. Aveva voglia di nuovi stimoli e cose nuove. Questa sarebbe la possibilità giusta di una rinascita incredibile, anche per avere più fiducia in se stesso perché l’aveva persa. Un Recall ha mostrato subito dopo l’esibizione di Leonardo che canta l’inedito e Zerbi e Arisa esprimono il loro parere positivo. Dopo Sanremo, riuscirà a trovare la sua strada grazie alla scuola di Amici?

Chi è Leonardo Lamacchia di Amici 20

Leonardo Lamacchia ha 26 anni ed è originario della Puglia, di Bari per la precisione. Sul palco di Amici, prima di fare il suo trionfale ingresso, Leonardo ha presentato un nuovo brano inedito, intitolato L’appuntamento. A Sanremo ha partecipato tra le Nuove Proposte con il brano Ciò che resta.