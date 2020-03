Amici 19: il video del litigio fra Nicolai e Timor Steffens

Sta andando in onda questa sera, 6 marzo, su Canale 5 la seconda ountata di Amici 19. Una puntata indubbiamente anomala, rispetto a tante altre. Anzi, per essere più precisi, assolutamente inedita.

Per la prima volta in ben 19 edizioni, infatti, alla seconda puntata di Amici 19 Maria de Filippi ha accolto il pubblico da casa…senza pubblico in studio.

Il motivo dietro l’assenza del pubblico ad Amici 19 è ovvio. Le nuove disposizioni del Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus hanno costretto a limitare gli assembramenti di persone. Come, per l’appunto, il pubblico nelle trasmissioni televisive.

In tutto questo silenzio c’è pero stata comunque l’occasione di “fare rumore”,come direbbe Diodato. Abbiamo infatti assistito ad un furioso litigio fra Nicolai e Timor Steffens.

Come saprete, nei giorni scorsi Nicolai si è comportato molto male. Il ballerino (e con cui Javier) non ha rispettato alcune delle regole della scuola. In particolare, il ballerino è rimasto a letto e non si è presentato a lezione.

Il provvedimenti disciplinare a Nicolai non è molto piaciuto al ballerino, che ha dimostrato una discreta dose di strafottenza!

L’ndisponenza del ballerino ha fatto imbestialire Timor, che l’ha invitato a volare basso e mettere da parte tutta la sua arroganza!

Ecco le parole di Timor:

Il tuo modo di comportarti è molto arrogante. Tu dici che tu lavori tutto il giorno ma tutti i ballerrini lavorano molto, anche più sodo di te e ogni mattina solo lì in orario. Perché tu pensi di essere un’eccezione?

Ed ecco la risposta di Nicolai:

Io a volte dormo male, ma non riesco a svegliarmi. Do di più nel resto della giornata.

Il problema di fondo dietro allo scontro è stata la controrisposta di Nicolai alla posizione del docente. Nicolai ha accusato Timor di avergli riservato un trattamento più severo rispetto a quello di Javier. A questo punto Timor, colpito nell’orgoglio, ha letteralmente inveito contro Nicolai. Rimettendolo al suo posto.

Qui sotto potete vedere il video del litigio di Nicolai e Timor ad Amici 19!