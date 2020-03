Demi Lovato ha preso il post di Ellen durante il suo show per intervistare Justin Bieber. I due, seguiti dallo stesso manager Scooter Braun, hanno partecipato al programma: Demi nei panni di host e JB come intervistato.

I due hanno rivissuto un po’ dei momenti insieme, come la prima volta che si sono conosciuti parlando anche della vita del cantante e i suoi obiettivi nella vita.

Ecco i video dell’intervista di Demi Lovato a Justin Bieber

“Ti ricordi come ci siamo conosciuti” esordisce la cantante di I Love Me dopo aver presentato Juss. Demi inizia a raccontare il momento: “Avevo appena finito un’intervista in radio e tu sei corso verso di me, io avevo 15 anni tu forse 12 e mi hai chiesto se potevamo fare una foto insieme. Poi mi hai detto io mi chiamo Justin, Justin Bieber: un giorno sentirai parlare di me”.

Justin ha parlato anche dell’essere onesti al 100% come sta cercando di essere nell’ultimo periodo, così come nel suo documentario dove si mette a nudo parlando di sé e della sua vita da uomo sposato.

Juss ha, inoltre, fatto sapere di star lavorando per preparare il suo tour le prove sono ufficialmente iniziate e sta mettendo tutto sé stesso per tornare in grandissima forma sul palco per i suoi Beliebers.

Demi ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo I Love Me ed è pronta a un nuovo capitolo della sua carriera mentre Justin dopo l’album Changes sta lavorando durante per il tour mentre si dedica alla vita da marito.

Juss e Demi hanno anche preso parte a un gioco insieme dando dei premi al pubblico.