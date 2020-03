Random: Marionette ft. Carl Brave è il nuovo singolo

Venerdì 27 marzo esce MARIONETTE ft. Carl Brave, il nuovo singolo di RANDOM, giovane fenomeno con milioni di ascolti su Spotify, cantautore della generazione Y! La canzone è già disponibile in pre-save.

MARIONETTE ft. Carl Brave è un brano scritto dallo stesso Random con Carl Brave, composto da Samuel Balice, Andrea Passaretti, Daniele Vantaggio e prodotto da Zenit.

La collaborazione con il rapper romano è nata dalla volontà di Random che, in questo singolo, non immaginava nessun’altra voce al suo fianco se non la sua. Dal sodalizio artistico si è poi consolidata una vera e propria amicizia.

Le MARIONETTE cantate da Random, schiave di una relazione tossica, fanno di tutto pur di non perdere la persona amata, inconsapevoli che sia proprio lei il loro burattinaio.

L’artista ama giocare con le parole e la sua metrica si avvicina molto alla poesia, bisogna leggere i suoi testi fra le righe per capirli appieno. Nel singolo, Random invita infatti le marionette a tagliare i fili che le imprigionano e ad allontanare le persone tossiche dalla loro vita.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo dei singoli Chiasso, Rossetto e Scusa a a a che saranno contenuti nel nuovo album, in uscita nei prossimi mesi.

Random, classe 2001, si avvicina alla musica fin da bambino grazie alla passione che gli trasmettono i suoi genitori ed è così che impara a suonare la batteria, il basso e la chitarra. La collaborazione con il produttore Zenit lo porta a fidarsi sempre più delle sue capacità, ad abbandonare l’autoTune e a scrivere testi sempre più profondi che segnano l’alba di un cantautorato che parla di temi espliciti e problemi di vita quotidiana alla nuova generazione.

