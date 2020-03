Gaia Gozzi di Amici 19: ecco di cosa parla il brano Chega

Gaia Gozzi, cantante di Amici 19 vive oggi un momento d’introspezione che ci permette di conoscerla un po’ meglio. Partiamo dal suo stato d’animo di questi ultimi giorni: la ragazza confessa di stare male perché le manca il contatto con il pubblico! Come sappiamo, durante il serale, i ragazzi non hanno potuto contare sul sostegno delle persone in studio.

Gaia ammette che il pubblico è per lei “una linfa vitale” e che senza si sente in”arena”, questo perché le manca sentire tutte quelle persone dalla sua parte. Poi, la ragazza parla anche del suo brano Chega che in questa ultima settimana sta riscontrando degli ottimi buoni risultati su iTunes. La cantante sa che per un artista non esiste successo senza le persone che lo ascoltano e dunque, dietro questo successo, c’è sicuramente un pubblico che ha imparato ad apprezzarla.

Gaia ne approfitta anche per parlare di cosa rappresenta per lei questa canzone che ha scritto per uscire da un periodo difficile. Il brano è un modo per dire a se stessa di svegliarsi, di sforzarsi di cambiare le cose in una relazione e nel lavoro.

Gaia, 22 anni, è una cantautrice italo brasiliana ed è bilingue. Nata a Viadana (Mantova), vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. È autodidatta. Nel 2016 ha partecipato al talent X Factor nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. Ad Amici ha presentato gli inediti Chega (in portoghese), Calma (versione italiana di Chega), Mina (in portoghese), Densa (versione italiana di Mina), Fucsia e Coco Chanel.