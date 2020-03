Disney Plus o Netflix? Quale scegliere? Fai il test per scoprirlo!

Cosa state combinando in quarantena? Fate per caso parte anche voi di quel tipo di persona che sta cogliendo l’occasione per recuperare tutte le serie e film che non aveva ancora avuto tempo di vedere? La redazione di Ginger assolutamente sì! Questo brutto periodo, infatti, fintanto che stiamo a casa, lo possiamo passare senza stress grazie alle piattaforma di streaming come Netflix e Disney Plus!

Sia Disney Plus (qui sotto trovate il link per attivare la prova di 7 giorni GRATIS!) sia su Netflix trovate decine e decine di conteuti perfetti per la quarantena. Su entrambe la piattaforma avete davvero l’imbarazzo della scelta. Conoscete, però, le reali differenze fral due piattaforme? Con il nostro test potrete capire a quale delle due siete più adatte!

Sei più da Disney Plus o da Netflix?

Non hai mai sentito nominare:

A- Bad Bunny

B – Giancarlo Commare

C – Raven-Symoné

Scegli un programma televisivo fra quelli qui sotto:

A – X Factor

B – Amici

C – Ciao Darwin

Qual è la tua stagiome preferita?

A – Estate

B – Primavera

C – Inverno

Il tuo migliore amico/a lo potresti conoscere più probabilmente:

A – Sui banchi di scuola

B – Ad un corso di teatro

C – Ad una serata in discoteca

La verdura che DETESTI sono:

A – Le carote

B – i carciofi

C – il cavolfiore

Maggioranza di A: Sei un tipo da Disney Plus!

Hai un lato spensierato ed allegro molto sviluppato, ti piace essere sempre positivo e vedere sempre il lato bello delle cose! La tua serie di riferimento: High School Musical – The Musical The Series!

Maggioranza di B: Sei un tipo da Netflix

Hai un lato misterioso molto accentuato. Non sei una persona negativa di per sé ma di certo sei poco espansivo e tendi a rimanerre sulle tue. Sei una persona che predilige thriller e film horror piuttosto che storie fantastche o romantiche! La tua serie riferimento è: Elite!

Maggioranza di C: Sei un tipo di Amazon Prime Video!

Hai già attivato la prova GRATIS di Amazon Prime Video cliccando qui sopra? No, dovresti! Ti piace distinguerti dalla massa, vai sempre contocorrente, sei istintivo e non ti fidi molto dei consigli dei tuoi amici. Fai molto affidamento su te stesso e sulla tua “pancia”. La tua serie di riferimento è: Celebrity Hunted!