Amici 19: Shade canta in sala prove insieme ai ragazzi

Durante la puntata di oggi di Amici 19, i ragazzi della scuola ricevono una gradita sorpresa. Si tratta dell’opportunità di esercitarsi con il rapper Shade. L’artista incontra tutti i cantanti nella sala prove e insieme a loro canta gli inediti dei ragazzi.

Shade fa ascoltare il suo brano sanremese Senza farlo apposta, accompagnato al pianoforte da Nyv. Il rapper non può fare a meno di notare la bravura di Gaia nell’interpretare la sua canzone e le propone addirittura di fare un featuring insieme in futuro. Giulia ha l’occasione di dimostrare la sua attitudine con il rap e l’artista è molto colpito dal suo brano Nietzsche. Insieme a Nyv e accompagnato da Martina al pianoforte, poi, Shade si cimenta in un divertente freestyle.

Subito dopo, Gaia, Stefano, Martina, Jacopo, Nyv e Giulia cantano il loro inediti insieme al rapper torinese dimostrando una grande intesa.

Lo scorso gennaio, Shade è tornato con quella che è forse la canzone più personale della sua carriera: Allora Ciao. Il rapper ha pubblicato, infatti, un nuovo singolo destinato a diventare l’ennesima hit.

Allora Ciao presenta uno Shade 2.0 che parla di un amore finito come mai aveva fatto prima. In un modo più intimo e personale, senza featuring, e con un ritornello catchy accompagnato da strofe molto più mature, il brano non si fa mancare nel finale uno dei suoi “extrabeat”, sfoggio di tecnica, tipico del rapper.

Shade è arrivato a questo singolo dopo La hit dell’estate che ha raggiunto il Doppio Platino per le vendite, e dopo i suoi successi Irraggiungibile, Bene ma non benissimo, Senza farlo apposta, e Amore a prima insta.