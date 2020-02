BTS: la tracklist di Map of the soul: 7, ci sarà anche una canzone con Sia!

Grandi notizie per la BTS Army! Questo pomeriggio il gruppo K-pop più seguito e amato al mondo ha reso disponibile la tracklist di Map of the soul: 7! Come saprete, infatti, i BTS torneranno a partire dal prossimo 21 febbraio con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!

All’interno della tracklist di Map of the soul: 7 dei BTS, vi ricordiamo, troveremo anche una collaborazione internazionale. Nel disco è infatti inclusa una canzone intitolata On, insieme a Sia! La straordinaria artista australiana, celebre per canzoni come Chandelier e She Wolf con David Guetta, è una delle due ospiti del disco, insieme ad Halsey! Map of the soul: 7 contiene inoltre anche la celebre Boy with luv, insieme ad Halsey.

Qui sotto trovate dunque la tracklist completa e la cover di Map of the soul: 7 dei BTS!

Intro: Persona 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey) Make It Right Jamais Vu Dionysus Interlude: Shadow Black Swan Filter 시차 Louder than bombs ON — Title Track 욱 (UGH!) 00:00 (Zero O’Clock) Inner Child 친구 Moon Respect We are Bulletproof: the Eternal Outro: Ego ON (Feat. Sia) — Digital Only

Vi ricordiamo che i ragazzi presenteranno per la prima volta i pezzi inclusi nel loro nuovo album in occasione del loro nuovo Map of the soul Tour.

Ad oggi, purtroppo, la band non ha annunciato nessuna tappa italiana. Anche per questa volta, infatti, i fan italiani dovranno accontentarsi di una manciata di tappe europee. Qui sotto il dettaglio delle tappe per ora disponibili.

Luglio

3 London, UK Twickenham Stadium

4 London, UK Twickenham Stadium

11 Berlin, Germany Olympiastadion Berlin

12 Berlin, Germany Olympiastadion Berlin

17 Barcelona, Spain Estadi Olimpic Lluis Companys

18 Barcelona, Spain Estadi Olimpic Lluis Companys

Nel caso in cui voleste partecipare ad uno di questi concerti dei BTS vi informiamo che i biglietti sono disponibili su LiveNation.com a partire dalle ore 15:00 del 7 febbraio.