Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato qui. Il bravissimo Lauv, una delle star emergenti più interessanti del panorama pop internazionale, torna a collaborare con i BTS! All’interno del suo nuovo disco, intitolato How I’m feeling e disponibile in streaming e nei negozi da oggi, troviamo infatti un pezzo intitolato Who proprio insieme ai Bangtan Boys! Come saprete, non è questa l’unica volta che Lauv lavora con i BTS! Il cantante aveva infatti di recente partecipato alla realizzazione del remix di Make it right!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Who di Lauv e dei BTS!

Testo

[Verse 1: Lauv] Our minds have new eyes and visions of youGirl, I think I need a minuteTo figure out what is, what isn’tThese choices and voices, they’re all in my headSometimes, you make me feel crazySometimes, I swear I think you hate me like, yeahI need a walk, I need a walkI need to get outta here‘Cause I need to know [Chorus: Lauv] Who are you?‘Cause you’re not the girl I fell in love with, babyWho are you?‘Cause something has changed, you’re not the same, I hate itOh, I’m sick of waiting for love, loveOh, I know that you’re not the one, one [Verse 2: Jungkook &] Feelin’ hypnotized by the words that you saidDon’t lie to me, I just get in my headWho are you?‘Cause you’re not the girl I fell in love with[Chorus: Lauv & Jungkook,] Who are you?‘Cause you’re not the girl I fell in love with, babyWho are you? (‘Cause something has changed, you’re not the same, I hate itOh, I’m sick of waiting for love, loveOh, I know that you’re not the one, one

Traduzione

le nostre menti hanno nuovi occhi e visioni di te

ragazza penso di aver bisogno di un minuto

per rendermi conto cos’è, cosa non è

queste scelte e voci, sono tutte nella mia testa

a volte mi fai sentire pazzo

a volte giuro di pensare che mi odi, yeah

ho bisogno di camminare, di camminare

devo uscire da qui

perché devo sapere

chi sei tu?

perché non sei la ragazza di cui mi sono innamorato baby

chi sei tu?

perché qualcosa è cambiato, non sei la stessa, lo odio

oh sono stanco di aspettare per amore, amore

oh io so che non sei l’unica

mi sento ipnotizzato dalle parole che hai detto

non mentirmi, io entro solo nella mia testa

quando arriva il mattino sei ancora nel mio letto

ma è così, così freddo

chi sei tu?

perché non sei la ragazza di cui mi sono innamorato

chi sei tu?

perché non sei la ragazza di cui mi sono innamorato baby

chi sei tu (chi?)

perché qualcosa è cambiato, non sei la stessa, lo odio

oh sono stanco di asoettare per amore, amore

oh io so che tu non sei l’unica, unica