Amici 19: seconda puntata del serale anticipata per il Coronavirus?

Il Coronavirus sta costringendo molti programmi televisivi a rivedere la presenza del pubblico in studio. Per via dell’emergenza che si sta estendendo a tutto il nostro Paese, infatti, anche gli studi di Roma sono chiamati a fare i conti con le misure atte a contenere o a ritardarne l’espansione.

Come vi avevamo raccontato, la produzione di Amici aveva già deciso di adottare delle restrizioni in merito. E questo senza arrivare a rinunciare alla presenza degli spettatori negli Studi Elios.

Amici 19, un decreto potrebbe vietare la presenza nel pubblico

È però pronto un decreto che vieterà la presenza del pubblico in qualunque studio televisivo. Come informa DavideMaggio.it, lo staff di Amici sta per correre ai ripari per non rinunciare al suo noto pubblico.

Per questo motivo, Mediaset avrebbe deciso di anticipare la seconda puntata del Serale (prevista per venerdì 6 marzo) a domani, giovedì 5 marzo. In modo da non rinunciare al pubblico. Il problema, in ogni caso, si presenterebbe anche domani sera qualora il decreto diventasse effettivo prima della diretta. In quest’ultimo caso, l’anticipo servirebbe a ben poco e la diretta potrebbe rimanere programmata per venerdì. Domattina scopriremo cosa succederà.

Coronavirus, il decalogo spiegato agli allievi della scuola

Proprio durante il daytime di oggi di Amici 19, i ragazzi sono stati istruiti con le regole fondamentali per prevenire il contagio da Coronavirus.

Nella casetta ha fatto ingresso il medico Samantha Stabile che ha messo al corrente i ragazzi su quanto sta succedendo. Essendo la fase serale iniziata due settimane fa, gli allievi erano in realtà già informati sull’epidemia in atto. Il medico ha solo ricordato, dunque, il decalogo messo a punto dal Ministero della Salute e che è stato ampiamente diffuso a tutta la popolazione.