Amici 19 – prima puntata del serale: il pubblico ci sarà?

Venerdì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5 e rigorosamente in diretta, abbiamo un appuntamento imperdibile con la prima puntata del Serale di Amici 19, condotto da Maria De Filippi. Come sappiamo, la diffusione del coronavirus nel nostro Paese ha costretto le autorità ad annullare i prossimi eventi pubblici.

Nelle ultime ore, la produzione di molti programmi televisivi sta adottando la misura di registrare o di andare in diretta senza il pubblico in studio. È il caso, ad esempio, di Live – Non è La d’Urso condotto da Barbara D’Urso, andato in onda domenica scorsa.

Amici 19, le misure adottate per la prima puntata

Anche se gli Studi Elios di Roma si trovano ben distanti dagli attuali centri dell’epidemia del COVID-19 in Italia, siamo tutti consapevoli che la situazione si evolve di ora in ora, oltre a essere tutt’altro che chiara e soprattutto imprevedibile. Per questo motivo, molti si sono chiesti se la prima puntata del serale di Amici 19 conterà sulla presenza del pubblico in studio. A rispondere a questa domanda è la pagina Facebook Amici News:

“Dopo le vicende accadute in questi due giorni per quanto riguarda il coronavirus molti programmi hanno adottato una giusta politica ovvero quello di mandare avanti un programma senza pubblico. Nelle ultime ore abbiamo letto tanti vostri messaggi sul possibile cambio di programma da parte della prima puntata del Serale di #Amici19. Noi vi possiamo confermare, almeno per il momento, che il pubblico sarà presente. Ma non possono accedervi ragazzi che provengono dal Nord Italia appunto per questioni di massima cautela che la produzione di Amici ha adottato. Qualora la situazione cambierà anche per la città di Roma é possibile che ci sia ancora un altro tipo di cambiamento”.

Come già detto, dunque, non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi giorni. Ma per il momento è confermata la presenza del pubblico per la prima puntata del serale di Amici 19.