Katy Perry è incinta! L’annuncio nel video ufficiale di Never Worn White

Katy Perry ed Orlando Bloom aspettano il loro primo figlio e la cantante americana ha scelto di annuncialo a modo suo: inserendo il pancione nel suo nuovo video! Ieri sera Katy Perry ha pubblicato l’atteso video per il nuovo singolo Never Worn White e se questo non fosse abbastanza, ci ha inserito una vera sorpresa per i suoi fan.

Nel romantico video, infatti, la cantante passa dall’indossare un voluminoso abito fatto di fiori ad uno leggero bianco, che subito rivelato la presenza di un pancione.

Guarda il video ufficiale di Never Worn White di Katy Perry:

Katy Perry - Never Worn White

La canzone con la quale Katy Perry ha scelto di rivelare la sua prima gravidanza, Never Worn White appunto, è una bellissima ballata romantica nella quale la cantante di Roar confessa al suo amato (Orlando Bloom) di non aver mai indossato il bianco (inteso come abito da sposa) e che è un po’ spaventata dal matrimonio, ma che vuole provare questo nuovo capitolo con lui.

I due si sono fidanzati ufficialmente un anno fa e stanno preparando le nozze. Orlando è già stato sposato con la modella Miranda Kerr con il quale ha avuto un figlio; per Katy, invece, sarà appunto il primo figlio.

Parlando del tanto atteso matrimonio, una fonte ha rivelato ad E!: “Hanno quasi completato la lista degli invitati e deciso la maggior parte dei dettagli. Spero che riusciranno a completare tutto in tempo perché sono entusiasti di sposarsi” ha confessato.

“Lei (Katy Perry) dice sempre che l’amore che Olando ha per lei è diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai provato prima” ha concluso la fonte. La cantante ha già avuto un rapido e doloroso matrimonio con il comico Russell Brand con il quale è stata sposata solo 14 mesi. Lui non era stato molto gentile nei sui confronti nelle interviste post divorzio e speriamo che la relazione con Orlando Bloom le porti la felicità che merita.