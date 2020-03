Superconnnessi: il film dei creatori di Spider-Man: Un Nuovo Universo

Superconnessi è il nuovo film realizzato dai creatori di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Diretto dal regista Mike Rianda, il film d’animazione esplora l’importanza delle relazioni e “connessioni” umane dell’era dei social. Un mondo in cui la tecnologia prende il sopravvento… non solo metaforicamente.

Guarda il trailer del film:

Superconnessi - 1° trailer ufficiale | Prossimamente al cinema

Watch this video on YouTube

Superconnessi arriverà nei cinema italiani il prossimo autunno.

Il film d’animazione:

Proprio come in Spider-Man: Un Nuovo Universo, anche in Superconnessi la Sony Animation ha scelto di optare per una tecnica d’animazione molto particolare. Già dal trailer notiamo infatti che il messaggio realistico della storia è veicolato attraverso personaggi e ambientazioni molto colorate, quasi da fumetto.

Così come da fumetto sono i pensieri e le emozioni che i personaggi vivono e che vediamo rappresentate sullo schermo in modo caricaturale. Insomma lontana dal realismo disneyano, ma che potrebbe portare a Superconnessi molta fortuna.

Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sul film e per conoscere la data d’uscita ufficiale in Italia!

La trama del film:

Quando la giovane Katie Mitchell, una ragazza molto creativa, viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni, suo padre Rick, grande amante della natura, decide che sarà l’intera famiglia ad accompagnarla in un viaggio attraverso il paese. A loro si uniranno la madre Linda, ottimista di natura, l’eccentrico fratellino Aaron e il loro carlino paffuto Monchi.

Ma il loro viaggio è interrotto da un’improvvisa rivolta tecnologica: i dispositivi amati e utilizzati in tutto il mondo, dagli smartphone agli elettrodomestici fino a una nuova e innovativa linea di personal robot, decidono che è il momento di prendere il sopravvento. Con l’aiuto di due amichevoli robot malfunzionanti, la famiglia Mitchell dovrà superare i suoi problemi e iniziare a collaborare per salvare loro stessi e il resto del mondo.