Amici 19: il riassunto della puntata di sabato 25 gennaio

Ecco quello che è successo durante la nuova puntata di Amici 19, andata in onda su Canale 5. Si inizia con un video in cui Giulia stava facendo le prove di canto. Nel video alcuni suoi compagni la prendevano in giro dicendo che non è nulla di speciale il suo modo di cantare.

A criticarla erano: Skioffi, Gaia, Martina e Stefano. Rudy Zerbi li rimprovera perché se pensano certe cose dovrebbero dirgliele apertamente. Giulia piange amareggiata perché credeva fossero amici e non si aspettava un atteggiamento del genere nei suoi confronti. Soprattutto quello di Skioffi con il quale pensava di aver un buon rapporto.

Maria annuncia che al serale andranno in 10. Gli allievi devono votare chi secondo loro merita la maglia verde e a maggioranza si sceglie Nyv. La ragazza si esibisce davanti a tre giurati esterni che alla fine le regalano la maglia che la porta al Serale di Amici 19 per prima.

Inizia la sfida a squadre. Perde la squadra di Gaia e chi non è stato schierato deve fare l’esame per evitare l’eliminazione. Tocca quindi a Skioffi e Ayub che vengono eliminati entrambi. Martina farà l’esame prossimamente. Entra un nuovo ballerino di danza classica. Si tratta di Nicolaj che ottiene il banco immediato.

In questa puntata di Amici c’è anche una polemica di Skioffi che si lamenta del fatto che i suoi compagni non lo hanno votato per farlo esibire e lo hanno relegato in fondo alla loro classifica di gradimento. Sono quattro settimane che non canta e non trova giusto che sia sempre Gaia a farlo, non c’è spirito in squadra. Lei si giustifica che quella è una gara e sono tutti lì per vincere. Anche lei, come gli altri, ci tiene ad arrivare al serale e fino alla fine ma è molto provata dall’uscita di Skioffi.