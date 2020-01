Chi è Nicolai Gorodiski, il nuovo ballerino di Amici

Nella scuola di Amici 19, proprio a ridosso dell’inizio della fase serale, è entrato oggi un nuovo ballerino. Si tratta di un promettente danzatore classico di nome Nicolai. Subito dopo l’eliminazione di Ayoub che non ha superato l’esame di sbarramento, ha fatto il suo ingresso questo bravissimo ballerino che sicuramente entrerà in competizione con Javier, finora punta di diamante dello stile classico nella scuola di Amici. Dopo la sua esibizione, il giovane ha subito ottenuto la maglia diventando di fatto un allievo.

Chi è Nicolai?

Nicolai Gorodiski è il suo nome completo, è nato in Ucraina nel 1995 ma si è trasferito all’età di anno in Argentina. Scopre la danza per caso a 11 anni e in pochi anni fa notare il suo talento nei principali concorsi internazionali, Mosca e Varna, tra gli altri, e conquista già una serie di giovanissime fan con i video delle sue vibranti performance su Youtube.

Corsaro è il suo pezzo forte e qui in Italia si è fatto notare esibendosi al Gala Giuseppe Picone e i grandi della danza tenutosi a Paestum nel 2015. La sua freschezza, sfrontatezza nell’affrontare i celebri virtuosismi del brano, la naturalezza con cui, in quest’occasione, ha girato con finali in sospensione e in equilibrio ha lasciato tutti a bocca aperta provocando un entusiasmo da concerto rock.

Nicolai è stato lo scorso anno il ballerino di punta del National Ballet of Ukraine e precedentemente ha lavorato al San Francisco Ballet, al Royal New Zeland Ballet e al Croatian National Theater in Zagreb (Croazia). Tutto questo dopo essersi diplomato a Buenos Aires nel 2017. Qui sotto il profilo Instagram di Nicolai Gorodiski.