Ancora pochissime ore e scopriremo chi saranno i trionfatori dei Grammy Awards 2020! Il prossimo 26 gennaio (in Italia sarà notte fonda) si terrà infatti allo Staples Center di Los Angeles la cerimonia di premiazione musicale più importante al mondo.

Chi si porterà a casa i premi più importanti? Sulla carta fra i favoriti troviamo la scatenata Lizzo. L’artista statunitense ha fatto incetta di nomination grazie al disco Truth Hurts. Fra i più nominati però troviamo anche Lil Nas X, forte del successo clamoroso della hit Old Town Road. Si difende benissimo anche Billie Eilish: l’artista è stata nominata in tutte le categorie più importanti, tra cui quella per Album of the year grazie a When we all fall asleep, where do we go?.

Gli ospiti e i performer

Questa edizione dei Grammy Awards 2020 è senza dubbio una delle più interessanti degli ultimi anni a livello di performer. A salire sul palco per esibirsi troviamo infatti artisti del calibro di Demi Lovato, Ariana Grande, BTS, Jonas Brothers, Joshua Bell ,Kirk Franklin, Lizzo, Lang Lang, Mason Ramsey, Meek Mill, Misty Copeland, Rosalia, Roddy Ricch, Run DMC, Tanya Tucker, The War & Treaty, Tyler, the Creator e YG.

A quanto pare, Demi Lovato presenterà il nuovo singolo scritto poco prima dell’overdose, intitolato Anyone.

La cerimonia dei Grammy Awards 2020 andrà in onda in Italia?

Se siete residenti negli Stati Uniti o se avete a disposizione un VPN potrete seguire i Grammy Awards 2020 sulla CBS in streaming a questo link. Purtroppo, come sempre, la cerimonia non verrà trasmessa da nessun canale italiano. Seguite in ogni caso il profilo Instagram di Ginger Generation per tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal red carpet, per rivedere i video delle esibizioni e per scoprire i vincitori!

Gli orari

Puntate le sveglie o preparate il caffè! I Grammy Awards 2020. La premiazione inizierà alle ore 2:00 di notte del 27 gennaio, secondo il fuso italiano. Il red carpet inizierà intorno all’1 di notte.