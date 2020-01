Amici 19: il provvedimento disciplinare per le due squadre

Come sappiamo, i ragazzi di Amici 19 hanno infranto le regole più importanti che vigono nel programma. Molti di loro lasciano, infatti, il camerino e le stanze dell’hotel spesso in disordine, si presentano in ritardo a lezione e tengono accesi i loro cellulari anche mentre sono nella scuola.

Durante la puntata andata in onda oggi su Canale 5, Anna Pettinelli comunica i provvedimenti disciplinari che sono stati stabiliti in merito alla questione. La quadra di Gaia partirà, durante lo speciale di domani, con un punto di demerito e Javier non è più tra i migliori. Nel caso in cui la squadra perderà, tutti loro affronteranno un esame che deciderà la loro permanenza ad Amici.

Per quanto riguarda quella di Giulia, invece, in caso di sconfitta valgono le stesse solite regole. Francesco, in questo caso, dovrà però affrontare l’esame di sbarramento. Valentin, invece, dovrà rinunciare alle lezioni di latino fino a quando la produzione lo riterrà opportuno e non potrà presentarsi in studio per la prossima puntata.

Francesco e Gaia sembrano i più provati e soprattutto pentiti per aver mancato di rispetto alla produzione. Javier, invece, ha perso completamente il controllo parlando del programma di Amici con parole durissime. Sicuramente non mancherà la reazione dei professori dopo che avranno ascoltato le sue pesanti affermazioni mentre era in camerino e sembrava essere davvero intenzionato a lasciare la scuola.