Amici 19: provvedimenti in arrivo, Javier lascia la scuola?

Durante la puntata di Amici 19, andata in onda oggi su Canale 5, assistiamo a un duro rimprovero da parte di Anna Pettinelli rivolto ad alcuni ragazzi. La reazione di Javier lascia senza parole e sembra quasi che sia in procinto di abbandonare la scuola.

La professoressa incontra tutti i ragazzi in sala relax, con lei c’è anche un addetto della produzione. Quello che è successo è molto grave: alcuni di loro si sono resi colpevoli di lasciare ripetutamente in disordine gli spogliatoi e le loro camere nel residence dove alloggiano. In particolare sono coinvolti Gaia, Valentin, Talisa, Javier e Francesco.

Ma mentre tutti si alzano in piedi e Gaia e Francesco si scusano subito, Javier si rifiuta di alzarsi e rimane seduto. Nemmeno quando l’insegnante comincia a indispettirsi sul serio, Javier cambia il suo atteggiamento e si dichiara troppo stanco per alzarsi. Così, interviene la produzione giudicando il suo comportamento molto irrispettoso, anche nei confronti dei suoi compagni.

Una volta che in sala relax sono rimasti solo i ragazzi, Javier corre negli spogliatoi infuriato e pronunciando queste parole: “Non sono qui per andare a scuola ma per dimostrare che sono un professionista”. A nulla serve che i suoi amici provino a tranquillizzarlo.

In men che non si dica, Javier si è già cambiato e si è tolto la divisa del programma. Dopo aver indossato i suoi abiti, sembra proprio che voglia lasciare la scuola. Ovviamente, per ora, non è detto che lo farà davvero. Così come non sappiamo quale provvedimento penderà su di lui e sugli altri ragazzi che si sono resi colpevoli di queste intemperanze.