Converse lancia la nuova linea Twisted Spring 2020

L’energia e la creatività della Generazione Z incontra il mondo iconico delle Chuck Taylor nella nuovissima collezione Twisted Spring 2020 di Converse. Il brand si è, infatti, divertito a sperimentare con i suoi modelli classici dandogli, però, un twist nuovo e moderno.

Per creare le scarpe della nuova collezione Converse ha riaperto i suoi archivi per creare un vero proprio mash-up tra i modelli classici e la contemporaneità.

Il Twist di Converse:

I storici modelli che sono stati “remixati” per questo twist espressivo sono: la Run Star Hike, la CPX70 e le Chuck Twisted Heritage, la Chuck Taylor Logo Play, la Chuck 70 e la Chuck Lift.

La stilosa platform Run Star Hike, che era stata presentata per la prima volta nella collezione in collaborazione con Jw Anderson, è stata mixata con la tomaia della classica Chuck 70 per creare un look grintoso e sfrontato. La CPX70, invece, è il mash-up tra la storica Chuck, la grinta del tallone (non perdetevi l’adorabile dettaglio leopardato!) e la suola che ruba gli elementi migliori dei 4 grandi classici.

Infine se amate le Converse classiche non potete perdervi le Logo Play, una Chuck Taylor con un twist 2020: 4 patch colorati e due targhette.

I prezzi delle calzature sulla CPX70, Chuck 70, Chuck Taylor All Star, Chuck Taylor All Star Lift e Run Star Hike variano da €75 a €110. I classici di Converse “Twisted” Classics sono disponibili in tutto il mondo nei negozi e su Converse.com a partire dal 9 gennaio.