Le terrificanti avventure di Sabrina 3: Ecco il trailer ufficiale (VIDEO)

Come già sappiamo Le terrificanti avventure di Sabrina arriveranno tra pochissimo su Netflix con la terza stagione (leggi i dettagli). Sabrina tornerà a partire dal 24 gennaio 2020! Dopo il poster e un teaser trailer “infernale” Netflix ha diffuso oggi il trailer ufficiale. Ecco qualche dettaglio e anticipazione che possiamo trovare nel video

Lunga vita alla regina! (dell’Inferno). Questa è la breve e ironica didascalia che accompagna il trailer ufficiale de Le terrificanti avventure di Sabrina 3. Sai cosa devi fare Sabrina, afferma la voce mentre vediamo di nuovo la streghetta. Rivendica il trono e salva la cara Greendale. Il tuo ragazzo. In un incubo (o forse nella realtà) un demone acclama Sabrina. Ironicamente la ragazza afferma: Non può essere sempre tutto un inferno. Tuttavia, sembra proprio che in questa terza parte andremo all’inferno come già aveva annunciato Roberto Aguirre Sacasa (creatore della serie Netflix).

Nick è in pericolo, lo vediamo infatti al centro di un cerchio come in procinto di essere sacrificato. L’inferno sembra sia nel caos e così anche il paradiso e la Terra. Insomma non c’è un posto sicuro. Per preservare un modo è necessario preservarli tutti. Riuscirà Sabrina (Kiernan Shipka) a gestire tutti e i tre mondi? Accetterà il suo destino? Non ci resta che aspettare una settimana per avere una risposta coi nuovi episodi. Nell’attesa potete rivedere le prime due parti su Netflix!

Ecco il trailer ufficiale della versione Netflix e dark di Sabrina 3:

Lunga vita alla regina! (dell’inferno). La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva tra una settimana. #CAOS pic.twitter.com/NgHlIhoSHC — Netflix Italia (@NetflixIT) 16 gennaio 2020