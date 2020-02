I BTS si sono esibiti alla stazione di New York: ecco il video!

Avvistata alla Grand Central valigie in mano Serena Van der Woodsen. Diceva Gossip Girl nella primissima puntata della serie. Noi oggi possiamo rubare questa celebre citazione per dire che i BTS sono stati avvistati alla storica Grand Central Station di New York per una esibizione epica.

La band coreana, in questi giorno negli Stati Uniti per promuovere il nuovo disco Map of the soul 7 ha scelto una location molto speciale per la propria esibizione per il programma di Jimmy Fallon. A quanto pare avevano bisogno di spazio, perché invece di cantare nello studio televisivo del The Tonight Show, si sono presentati con un esercito di ballerini all’entrata della stazione più grande di New York.

Ecco il video della performance dei BTS:

BTS Performs "ON" at Grand Central Terminal for The Tonight Show

Watch this video on YouTube

Sia per i BTS che per il programma di Jimmy Fallon si è trattato di un’esibizione storica. E’ stata la prima volta, infatti, che The Tonight Show si è spinto oltre i propri studi televisivi fino a registrare nella metropolitana di New York. I BTS hanno scelto per l’occasione di interpretare ON, che nel disco è stata realizzata insieme alla cantante Sia!

La straordinaria artista australiana, celebre per canzoni del calibro di Chandelier e di She Wolf con David Guetta, è una delle due ospiti del disco, insieme ad Halsey! Il nuovo album contiene anche la celebre Boy with luv, realizzata insieme alla cantautrice statunitense.

Vi ricordiamo che i ragazzi della boy band sudcoreana presenteranno per la prima volta i pezzi inclusi nel loro nuovo album in occasione del loro nuovo Map of the soul Tour. Ad oggi, purtroppo, la band non ha annunciato nessuna tappa italiana. Anche per questa volta, infatti, i fan italiani dovranno accontentarsi di una manciata di tappe europee.

Nel caso in cui voleste partecipare ad uno dei concerti dei BTS vi informiamo che i biglietti sono disponibili su LiveNation.com.