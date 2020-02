Grande attesa al Fabrique di Milano per gli OneRepublic! Il prossimo 6 marzo, infatti, la band composta da Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle e Eddie Fisher tornerà nel nostro paese per un nuovo concerto!

Per questa imporante occasione, il fan base ufficiale degli OneRepublic ci ha contattati, al fine di assicurare ai ragazzi la miglior accoglienza possibile!

In occasione del live del Fabrique, infatti, la pagina fan @onerepublic.italia ha deciso di organizzare una fan action molto speciale che volentieri condividiamo! Come tutte le fan action si tratta di un modo carino e divertente (e soprattutto a costo zero per i presenti!) per esprimere alla band tutto il calore che solo i fan italiani possono dare!

Prima di tutto dovrete scaricare l’immagine che trovate qui sotto e stamparla su un foglio di carta!

Il 6 Marzo al Fabrique di Milano partecipa anche tu alla realizzazione della fan action.

Cosa devi fare? Semplice segui le istruzioni che troverai qui e coinvolgi gli altri a partecipare. Stupiamo i ragazzi.



Per prima cosa stampa la tua copia di quest’immagine che puoi trovare anche al link nella bio! Si aprirà la pagina facebook. Durante Counting Stars alziamo il foglio con su scritto “I’m Counting Stars With You” e invece durante Wanted accendiamo tutti la torcia del nostro telefono.

AIUTATECI A SPARGERE LA VOCE… CONDIVIDETE! 🙂



On march 6th, as y’all know, the guys will play in Milan and WE NEED YOUR HEEEEELPPPPPP to make a fan action! What do you have to do? It’s simple! Just follow the instructions you can easily find written in the sheet and spread the word as much as you can, let’s make it happen.

Step 1: print your copy ( link in bio as well)

Step 2: we will rise up our sheet during counting stars!! + we are gonna turn on our phone flashlights for Wanted!

What do you think about?

Let’s make a night they will never forget!

P.S. in the sheet you can find the instructions in case you forget the moment to act!