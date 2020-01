Amici 19: Nyv preferisce cantare in francese piuttosto che in italiano

Durante la puntata di oggi di Amici 19, Nyv incontra Stash in sala prove per la prima volta dopo la sua ammissione al serale. L’insegnante ripercorre insieme a lei tutte le emozioni che lui stesso ha vissuto da allievo della scuola, diversi anni fa, insieme alla sua band. Stash riconosce, dunque, nel percorso che sta facendo Nyv qualcosa di molto simile al suo.

Anche la ragazza, come i The Kolors agli inizi della loro carriera, preferisce infatti cantare in una lingua diverso dall’italiano. Nel suo caso in inglese e in francese, quest’ultima è una lingua che le consente di esprimersi al meglio e che le sta particolarmente a cuore.

Nyv spiega che tempo fa ha subito un piccolo trauma perché le hanno detto di non saper scrivere testi validi per le sue canzoni. Da allora, riesce a mettere tutta la sua spontaneità solo in francese perché si sente in una zona di comfort. E questo perché sa che quelle parole non verranno, molto probabilmente, comprese.

Stash le consiglia di uscire da questo rifugio che si è creata pur di non rischiare di ricevere critiche. E’ infatti convinto che cantare in italiano, con quella stessa spontaneità, possa farle fare un bel salto di qualità.

Nyv, vi ricordiamo, è stata la prima allieva ammessa al serale di Amici 19. Sabato scorso è risultata tra i tre con il punteggio più alto tra i ragazzi della squadra vincente che si sono esibiti in puntata. Chiamati a decidere gli altri allievi, si è scelto di optare per Nyv che, giudicata da una commissione esterna, ha ottenuto la prima maglia verde per il serale di Amici.