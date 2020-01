C’è una notizia cattiva e una notizia buona per tutte le fan di Riccardo Marcuzzo in arte RIKI! La brutta è che per rivedere l’artista cantare dal vivo bisognerà aspettare ancora un po’. Quella bella è che, non vi facciamo preoccupare troppo, gli imminenti concerti dell’artista sono semplicemente spostati e non cancellati!

Pochi minuti fa, sulle pagine social ufficiali del cantante, è infatti apparso un post nel quale si annunciava lo slittamento dei concerti previsti a febbraio e annunciati ormai diversi mesi fa. Il motivo è ovvio: in questo periodo, infatti, Riki è impegnato negli ultimi ritocchi al suo nuovo disco, successore di Mania.

Ecco il comunicato stampa ufficiale legato allo spostamento delle tappe di Riki inizialmente previste a febbraio!

Si informa che, data la posticipazione del disco e la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo, le due date di RIKI nei Palasport previste il 22 febbraio a MILANO (Mediolanum Forum) e il 28 febbraio a ROMA (Palazzo dello Sport) sono rinviate ad ottobre. I biglietti venduti per le date di febbraio restano validi per le nuove date di ottobre (Staff). l concerto in programma il 22 febbraio ad Assago (Mi), Mediolanum Forum, è posticipato all’11 ottobre 2020. Il concerto in programma il 28 febbraio a Roma, Palazzo dello Sport, è posticipato al 3 ottobre 2020. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. E’ possibile richiedere il rimborso del biglietto, presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, entro e non oltre il 14 febbraio 2020.

Riki, come saprete, sarà a breve uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020, dove sarà in gara con il pezzo Lo sappiamo entrambi. Ecco, a proposito, come l’artista ci ha voluto raccontare la sua canzone: