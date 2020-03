Nicolai Gorodiski, cosa faceva il ballerino prima di entrare ad Amici 19

Nicolai ha 24 anni ed è un ballerino classico. Nato in Ucraina e cresciuto in Argentina, inizia a ballare a 11 anni grazie alla passione della sua mamma per la danza. Si è esibito su palcoscenici importanti di grandi teatri diventando ballerino del National Ballet of Ukraine ed ha lavorato con il San Francisco Ballet.