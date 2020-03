Miley Cyrus e Demi Lovato live su Instagram: ecco come seguirle

In questo momento strano che sta coinvolgendo tutto il mondo a causa dell’emergenza Coronavirus anche le celebrità si stanno mettendo in moto per intrattenere i fan e non solo. Tra queste Miley Cyrus ha deciso di lanciare un appuntamento giornaliero per parlare e condividere spunti interessanti su cosa si può fare durante questo isolamento forzato.

Tra i suoi ospiti ci sarà Demi Lovato che proprio oggi, 17 marzo, sarà ospite del talk show improvvisato dell’ex Hannah Montana: Bright Minded è il nome di questo “podcast” su IG che andrà live ogni giorno alle 19.30 ora italiana. Un modo per condividere sensazioni ed emozioni durante questa quarantena. Non si parlerà di politica o del Coronavirus, ma sarà il momento di parlare di esperienze di vita e non solo. Ecco perché Miley Cyrus ha scelto Demi per il secondo appuntamento di questo nuovo format.

La cantante di Mother’s Daughter ha parlato molto bene di Demi, definendola una delle sue più care amiche da oltre 15 anni. Durante questa live chat parleranno anche della dipendenza della cantante di I Love Me e di tutto quello che ha vissuto in questi ultimi anni.

Miley Cyrus has announced Demi Lovato will be featured on her Instagram live show #BrightMinded tomorrow. pic.twitter.com/2vRFmKr8K2 — world_of_pop (@worldofpop2) March 17, 2020

Nonostante rumors del passato non volessero le due ex Disney act così legate, in realtà le due hanno dimostrato in più occasioni di avere un forte legame di amicizia.