Harry Potter Magical Collection: la saga completa in un cofanetto

Harry Potter sta per tornare con un bellissimo cofanetto da collezione! È infatti in arrivo Harry Potter Magical Collection un pregiato cofanetto in pelle contenente per la prima volta la saga completa.

Che cos’è?

Simile ad un libro e composto da un digibook con copertina rigida, Harry Potter Magical Collection contiene 32 pagine con immagini di scena, citazioni, bozzetti dei costumi e delle scenografie e tanto altro. Un’edizione imperdibile per tutti i fan della saga, che potranno completare la loro collezione affiancando il cofanetto dei film ai libri da cui sono tratti.

Un prezioso cofanetto che non può mancare sugli scaffali degli appassionati della saga di Harry Potter. Per la prima infatti Harry Potter Magical Collection racchiude tutti gli 8 film, a loro volta accompagnati da bellissimi contenuti extra. Insomma, un bel regalo da fare… o da farsi!

Guarda il video dell’unboxing:

Harry Potter Magical Collection 8 film | Unboxing

Come è fatto il cofanetto

SLIPCASE in pelle con titolo e decori stampati in oro a caldo

DIGIBOOK composto da: copertina rigida in pelle con stampa oro a caldo e 32 pagine con alloggio per i dischi e tanti materiali d’archivio sui film

Il prezzo di Harry Potter Magical Collection sarà di 49,99 € per il DVD e 59,99 € per il Blu-ray.

In attesa di continuare il viaggio con la nuova saga, Animali Fantastici, il Wizarding World vi aspetta!

Inoltre vi ricordiamo che attualmente la Warner sta lavorando al terzo episodio della saga di Animali Fantastici. Terzo di cinque film, Animali Fantastici 3 ha purtroppo subito uno slittamento. La produzione è iniziata ma, come vi avevamo già anticipato, non vedremo il film prima di novembre 2021. Non ci resta che fare un rewatch nel frattempo!

