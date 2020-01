Selena Gomez accusa Justin Bieber di abusi emotivi. Ecco il suo racconto

La relazione tra Selena Gomez e Justin Bieber è stata molto travagliata e per anni è stata sulla bocca di tutti, anche per i suoi alti e bassi.

Quando qualche anno fa i due ci avevano riprovato, sembrava che le cose potessero finalmente andare per il meglio ma non è stato così. Almeno secondo quanto ci racconta la cantante di Rare che in un’intervista per NPR Music ha parlato proprio del rapporto con il suo ex… e sono davvero forti.

Le parole di Selena Gomez sulla relazione con Justin Bieber

Il racconto è iniziato quando l’ex stellina Disney ha parlato del suo singolo Lose You To Love Me: “Ho vissuto qualcosa di bellissimo e non negherò mai che sia stato così. È stato molto difficile e sono contenta sia finita. E credo che questo fosse il modo migliore per dirlo, voglio dire è finita lo rispetto e adesso sono in tutto un nuovo capitolo”.

A questo punto il conduttore menziona proprio Justin e Selena replica: “Capisco che devi tirare fuori il suo nome, lo so. Non è stato il momento più difficile per me perché ho trovato forza in esso. È difficile rimanere nella mentalità della vittima. E non voglio essere irrispettosa ma mi sono sentita vittima di un certo tipo di abuso. Ho dovuto trovare il modo di capire le cose da adulta, capire le decisioni che stavo prendendo. Anche se non voglio passare il resto della mia vita a parlarne, sono veramente fiera di sentirmi più forte che mai e di essere uscita da tutto ciò con più grazia possibile”.

Parole molto forti quelle di Selena a cui Juss non ha ancora replicato e neanche la sua attuale moglie Hailey Baldwin.