Il talent show Amici 19 è in questo momento al centro di una polemica per via di una Storia pubblicata su Instagram dalla cantante Martina Beltrami. Nel post, la giovanissima piemontese si esprime con parole che dimostrano molta delusione:

Fino ad oggi mi chiedevo perché, mi sono sempre chiesta tante volte perché. Perché gli altri sì e io no? E mi venivano dati anche dei motivi validi. Se io avessi sbagliato qualcosa, detto qualcosa di brutto. E poi mi sono resa conto che è sempre così alla fine. Qualcuno sì qualcuno no. Ti aspetto fuori.

La ragazza non scrive niente che richiami in maniera esplicita ad Amici. Ma molti fan hanno interpretato le sue parole come uno sfogo in risposta a delle presunte ingiustizie. Così, si sono riversati sulla pagina Instagram ufficiale del talent per manifestare il loro dissenso in merito a quello che è stato tutto il percorso di Martina Beltrami nella scuola. Inclusa l’uscita dalla casetta, avvenuta senza mandare in onda il filmato in cui saluta i compagni: