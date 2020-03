Amici 19: lite furibonda tra Nicolai e Giulia, cos’è successo

Il carattere impulsivo di Nicolai Gorodiski, ballerino di Amici 19, non risparmia davvero nessuno. E se il suo avversario principale è sempre e comunque il ballerino Javier Rojas, le sue discussioni con lui finiscono per coinvolgere anche gli altri ragazzi. Oggi è toccato alla cantante Giulia Molino che è, oltretutto, in difficoltà per altri motivi.

Tutto è iniziato dopo che il ballerino ha ascoltato dei commenti negativi alle sue spalle. In un primo momento, Nicolai ha scelto di isolarsi poi, però, non è riuscito a trattenersi. Ne è nata una discussione molto accesa con Javier che si è trasformata in un confronto dai toni sarcastici, sbandierando le rispettive esperienze in importanti compagnie di danza.

A quel punto, Giulia è intervenuta in difesa del ballerino cubano di Amici 19 accusando Nicolai di mancare di umiltà. I due ragazzi hanno cominciato a insultarsi a vicenda tanto che Giulia ha abbandonato la diatriba in atto, in preda alla rabbia. Subito dopo, la cantante ha riaffrontato Nicolai intimandogli di non permettersi più di rivolgersi a lei in quel modo.

Nel frattempo, la dolce Nyv ha provato a spezzare una lancia in favore del ballerino ucraino che evidentemente reagisce così perché si sente continuamente attaccato dagli altri ragazzi.

Il passato di Nicolai prima di Amici 19

Nicolai è uscito in cortile dove, rimasto da solo, ha espresso commenti molto dispregiativi nei confronti di tutti e di Javier in particolare. Il ballerino non sopporta di essere giudicato da lui, soprattutto perché non sa nulla del suo passato che è stato, evidentemente, molto difficile.

Qualche giorno fa, infatti, ha raccontato di non avere un bel rapporto con sua madre che è stata sua manager durante il periodo in cui ha lavorato a New York. Non aver potuto contare sul suo affetto in un momento cruciale per la sua crescita è il motivo per cui molte cose gli pesano più di quanto dovrebbero.